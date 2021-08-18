615 bin kişi işine kavuştu! Bu ay Türkiye geneli 113 bin işçi alımı var! İŞKUR acil aranıyor diyerek duyurdu. İŞKUR Ağustos ayı ortasında özel sektör tarafından 113 bin işçi arandığı ifade edildi. Bu yıl 615 bin kişiyi işe yerleştiren kurumun ilanlarında 325 bin iş pozisyonu açıkta kaldı. Bu dönemde en çok açık iş talebi 435 bin 800 ile imalat sanayinden geldi. En çok satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi arandı. İŞKUR'un güncel verilerine göre, halen 113 binin üzerinde işçi pozisyon bulunuyor. İş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi meslekler bulunuyor.