615 bin kişi işine kavuştu! Bu ay Türkiye geneli 113 bin işçi alımı var! İŞKUR acil aranıyor diyerek duyurdu!
Yüz binlerce kişinin aradığı işi bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2021 yılının ilk 7 ayında 615 bin kişiyi işe yerleştirdi. Ancak iş verenlerin talebinin bunun çok üzerinde oldu. İŞKUR'un Temmuz ayı istatistik bülteninde Ocak-Temmuz döneminde iş verenler toplamda 941 bin açık iş talebinde bulundu. Başka bir deyişle bu sayıda kişiyi işe almak istediğini kuruma bildirdi. İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Son olarak incelenen ilanlara göre, 113 bin açık iş pozisyonu olduğu görülüyor.
615 bin kişi işine kavuştu! Bu ay Türkiye geneli 113 bin işçi alımı var! İŞKUR acil aranıyor diyerek duyurdu. İŞKUR Ağustos ayı ortasında özel sektör tarafından 113 bin işçi arandığı ifade edildi. Bu yıl 615 bin kişiyi işe yerleştiren kurumun ilanlarında 325 bin iş pozisyonu açıkta kaldı. Bu dönemde en çok açık iş talebi 435 bin 800 ile imalat sanayinden geldi. En çok satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi arandı. İŞKUR'un güncel verilerine göre, halen 113 binin üzerinde işçi pozisyon bulunuyor. İş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi meslekler bulunuyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.