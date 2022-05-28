Herkese ek gösterge! Taslak hazır, çalışmalar son aşamada! Maaşlar nasıl değişecek? İşte yeni ek gösterge ve kazanç listesi

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Aylar süren çalışmaların ardından hazırlanan taslak, önümüzdeki günlerde Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

ARA KADEME TEKLİFİ

Ek gösterge taslağı, önümüzdeki günlerde Memur-Sen ile müzakere edilecek. Memur-Sen, tüm memurların ek gösterge artışından yararlanmasını, emeklilik aylıklarında artış sağlayacak yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep diyor.Konfederasyon, Çalışma Bakanlığı'na sunduğu çalışmada, 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesini talep etti ve bu kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturdu. Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600 ila 4200 (4200 hariç), 4200 ila 4400 (4400 hariç) ve 4400 ile 4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesini istedi.

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