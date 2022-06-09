Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yeni adımlar bu akşam açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi alanında yeni adımlar atılacağını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bakanlık, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. 20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünyanın tecrübe ettiğini bildiren Bakanlık vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu net tutumu sonrası dövizde aşağı yönde haraketlilik gözlemlendi.