Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programındaki IMF yalanına sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına yanıt verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, IMF ile bir program ilişkisine girmediğini söyledi.

Bakan Nebati, Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Nebati, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır.

Dün katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır.

ALTAYLI PROGRAMINDA DİLE GETİRİLDİ

Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programının konuğu İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz oldu.

Programda ekonomiye ve gündeme dair değerlendirmeler yapılırken Yılmaz'ın "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri dikkat çekti. Yılmaz'ın bu sözlerine şaşıran Altaylı "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk" diye sordu.