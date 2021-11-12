TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.



YÜKSEK DÖVİZ KURU İDDİALARINA YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir." dedi.







2021 BÜYÜME RAKAMLARI

Bakan Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9'un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65'i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek." şeklinde konuştu.



YÜKSEK BÜYÜME VE DÜŞÜK CARİ AÇIK

Bakan Lütfi Elvan, "2021 yıllını geçmiş dönem eğilimlerinin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açık ile kapatacağız. Cari işlemler dengesini orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirme çabası içindeyiz. ütçe harcamalarındaki zaruri artışa ve vazgeçtiğimiz vergi gelirlerine rağmen, mali disiplindeki kararlı duruşumuzu koruduk. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açıkla öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5'in altında bir bütçe açığıyla kapatacağıız. Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Elvan "Yapılandırma Kanununa 5,9 milyon mükellefimiz başvurdu, 155 milyar lira alacak yapılandırıldı. 1 Kasım itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi" dedi.