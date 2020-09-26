Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı: Türkiye için varız
26.09.2020 18:31
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı: Türkiye için varız
- TEKNOFEST 2020'de tanıtıldı: Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek
- Hesaba göre limit! Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor: Düzenleme yürürlüğü girdi
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz
- Son dakika: BDDK'dan flaş swap kararı! O oran yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması
- SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası 24 Eylül faiz kararını açıkladı! Faizler yükseldi mi?
- 'Teknofest 2020' heyecanı Gaziantep'te başladı!
- Son dakika: Bakan açıkladı! 83 bin anneye 36.7 milyon TL'lik doğum yardımı ödemesi yarın başlıyor!
- İkinci el otoda 1.4 milyonluk satış
- Borsada alım fırsatı var: Yüzde 25-30 kazanç potansiyeli bulunuyor
- 556 bin Rus Antalya’ya uçtu