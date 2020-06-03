Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan banka genel müdürleri ile kritik görüşme!

03.06.2020 15:00

Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri ile görüşüyor. Görüşmenin gündeminde tüketiciye destek paketlerinin de olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri ile görüşüyor.

Görüşmenin gündemdine tüketiciye destek paketleri var. Bankacılık Aktif Rasyosu düzenlemesinin de ele alınması bekleniyor.

Öte yandan kredi ve kart borçlarıyla ilgili şikayetlerin de masada olacağı belirtildi.

