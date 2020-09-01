Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi

01.09.2020 11:01

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdi. Ekonominin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kötümser tabloların aksine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) oranının dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde hissedileceğini bildiklerine dikkati çeken Albayrak, "Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle Türkiye'nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak, "2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz." ifadelerini kullandı.







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ÜLKELERİN BÜYÜME ORANLARI

Albayrak'ın paylaşımında, ülkelerin ikinci çeyrek GSYİH oranları da yer aldı. Buna göre, ABD yüzde 31,7'lik daralmayla listenin ilk sırasında bulunurken Birleşik Krallık'ın ikinci çeyrek küçülme oranı yüzde 22,8 oldu.

Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 14,1'lik daralma olduğunun görüldüğü listede, G7 ülkeleri ortalaması yüzde 11,9, OECD ortalaması da yüzde 10,9'luk küçülme oldu.

Nisan-haziran dönemindeki yüzde 9,9'luk daralma ile listenin son sırasında yer alan Türkiye'yi, yüzde 10'luk daralmayla Japonya izledi.

Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk.



Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi.

Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli. pic.twitter.com/Ayv1ItOPnj — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 31, 2020

BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANDI

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, Kovid-19 etkilerinin görüldüğü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 16,5, inşaat sektörünün yüzde 2,7, hizmetler sektörünün yüzde 25 geriledi.

BÜYÜYEN SEKTÖRLER

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 27,8 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 düşüş kaydetti.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 8,6 AZALDI

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 8,6 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 35,3, ithalatı da yüzde 6,3 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 0,5 ARTIŞ

İş gücü ödemeleri yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 yükselirken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 düştü. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45'ten yüzde 43,9'a geriledi.

TÜİK, açıklamasında, 2020'de yayımlanan dış ticaret istatistikleri (Özel Dış Ticaret Sistemi'nden Genel Dış Ticaret Sistemi'ne geçiş), uluslararası hizmet ticareti istatistikleri ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar nedeniyle "Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gidildiğini bildirdi.