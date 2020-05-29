Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu! 83 milyona destek: Emekliye hesaplı tatil otomobil alacaklara kolaylık

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak’ın müjdesini verdiği yeni destek paketleri ihtiyaçları karşılamada kolaylıklar sağlayacak. Çeyizden tatile, evden arabaya kadar birçok alanda destek olacak...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği yeni destek paketleri heyecan uyandırdı. Paketler, vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçlarını karşılamasında büyük kolaylıklar sağlayacak, aynı zamanda yerli üretimi destekleyecek. Kamu bankaları; birçok alanda uygun maliyetli kredi kullandıracak. Ekonomi kaynaklarından alınan bilgiye göre; kamu bankalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet-motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için düşük faizli krediler verilecek.
KONUTTA TARİHİ FIRSAT
Turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi, çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek. Turizm sektörüne yönelik desteklerin, bankaların yanı sıra acenteler ve tur şirketleri tarafından da uygulanabileceği belirtiliyor.
Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi de verecek. Konut kredisinde bugüne kadarki en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandığı belirtiliyor. Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Kamu bankalarının kredi paketlerini açıklamasının ardından özel bankaların da benzeri uygulamalara gitmesi bekleniyor.
İLK PAKET BUGÜN AÇIKLANACAK
Destek paketlerinden ilkinin bugün açıklanması bekleniyor. Normalleşme sürecinde sosyal ihtiyaçları karşılayacak finansman paketleri olacağını duyuran Albayrak, "Bunun içerisinde konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Turizmi desteklemeye yönelik paketlerimiz olacak. Farklı talepler oluyor, vergi, öteleme gibi talepler oluyor. Bunlara çalışıyoruz. Bunlarla ilgili bazı adımlarımız olacak" dedi.
6.2 MİLYONA KREDİ
Bakan Albayrak, salgınla mücadele döneminde yaşama geçirilen destek paketinin 260 milyar lirayı geçtiğini, çarpan etkisiyle 600 milyar liraya yakın olduğunu ifade etti. İş'e Devam kredisine 200 binden fazla işletme başvurdu ve 184 bin 381 işletmeye 148 milyar lira destek sağlandı. 6 milyon 295 bin kişiye 37.3 milyar liralık ihtiyaç kredisi kullandırıldı. 1.1 milyon esnafa da 25.5 milyar liraya yakın destek sağlandı.
HAZAL ATEŞ