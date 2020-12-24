Gözler yılın son faiz toplantısında! 24 Aralık faizler artacak mı? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Son dakika haberi... Piyasalar bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bekliyor. 2020 yılının son faiz kararı Merkez Bankası tarafından Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak. Naci Ağbal’ın göreve gelişinin ardından açıklanacak ikinci karar için gözler toplantıda olacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken döviz kurlarında hafta boyu seyreden yatay seyir sürüyor. Merkez Bankası'ının faiz kararı açıklanır açıklanmaz son dakika olarak haberimizde yer alacak.

Geçen ay Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından politika faizi 475 puan artırıldı ve yüzde 15'e yükseltildi. Merkez Bankası ayrıca para politikasında sadeleşmeye giderek fonlamanın bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını bildirdi.







Bugün yapılacak PPK'da faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor ancak oran konusunda farklı tahminler yapılıyor.





GÜNÜN AJANDASI

TCMB yılın son Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısını düzenleyecek. AA'nın anketinde ekonomistlerin çoğu faiz artışı beklerken artış oranı öngörüsü 75 baz puan ile 200 baz puan arasında farklılık gösteriyor. Foreks anketinde ise gösterge haftalık repo faizinin yüzde 15,00 seviyesinden yüzde 16,50 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu.





Ankete katılan 23 ekonomistin 21'i faiz artırımı kararı alınacağı, 2'ü ise faizin sabit bırakılacağı görüşünü savundu. TCMB'nin kararı her zaman olduğu gibi saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB finansal hizmetler güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri de faiz kararının ardından izlenecek veriler olacak (14.30). Önceki hafta hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 41 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 95 milyon dolarlık net yabancı girişi yaşandı.





Dün düzenleneceği açıklanan ancak daha sonra ertelenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası saat 19.00'da açıklama yapacak.





AĞBAL'IN MESAJLARI

Naci Ağbal'ın geçen hafta 2021 yılı Para ve Kor Politikası'nı açıklamak için düzenlediği basın toplantısında verdiği mesajlar Aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentisini artırdı. Ağbal'ın sıkılaşma, fiyat istikrarı vurgusu nedeniyle PPK toplantısında faiz artışı yapılması bekleniyor.

Ağbal, para politikası kararlarının fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacağını belirterek, "Para politikası duruşumuzu enflasyondaki riskleri dikkate alarak enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmak odağında belirleyerek kararlılıkla uygulayacağız.





Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" demişti.

Bugün yapılacak toplantıda genel beklenti 100-150 baz puanlık bir artış olması yönünde. Beklentinin gerekçesi ise 3 Aralık tarihinde açıklanan yüzde 2.3'lük kasım ayı enflasyonu. Ancak BDDK'nın taksit sınırlaması, dolar kurundaki gerilemenin de Para Politikası Kurulu tarafından dikkate alınabileceği ve artışın daha sınırlı kalabileceği yönünde de tahminler yapılıyor.





SON TOPLANTIDAN BU YANA PİYASA TEPKİSİ

Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak katıldığı 19 Kasım'daki ilk Para Politikası Kurulu toplantısından bu yana Türk varlıklarında olumlu bir görünüm izlendi.





Son toplantıdan bu yana kurda gevşeme eğilimi devam ederken, Türkiye'nin risk primleri de pandemi öncesi seviyelere döndü. Aralık ayının başında yükselişe geçen risk primi ayın ortalarından itibaren gerilemeye başladı ve 350 baz puanın altını gördü.





Borsa İstanbul ise son toplantıdan bu yana Türk Lirası bazında rekorlarına devam etti.

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