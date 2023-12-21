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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023, 13:43 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 15:08

Geriye dönük borçlanmada 51 bin TL avantaj: Erken emeklilikte son 2 hafta! 1 Ocak 2024 itibariyle doğum ve askerlik borçlanmasının maliyeti de artacak

Çalışanlar, EYT kapsamında sigorta giriş tarihi tutup da primi, hizmet süresi eksik olanlar ucuza borçlanabilir. Asgari ücret görüşmeleri sürerken, yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle yurt dışı, doğum ve askerlik borçlanmasının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için iki haftalık süresi bulunuyor.

Hesaplı prim borçlanması için son 2 haftaya girildi. Asgari ücret yüzde 50 artarsa borçlanma maliyeti askerlikte 38 bin, doğumda ise 51 bin lira artacak.

NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz'dan bu yana günlük borçlanma tutarı en düşük 143 lira uygulanırken, asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu tutar 214 liraya çıkacak. Bugün itibariyle 103 bin liraya doğum borçlanması yapabilecek bir kadın sigortalı, 1 Ocak 2024'de 154 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak.

Yapılacak ödeme 51 bin lira artacak. Askerlik borçlanması (18 ay) 77 bin 220 lirayken, 1 Ocak itibariyle ödenecek tutar yüzde 50 artış tahminine göre 116 bin liraya yaklaşacak. Askerlik borçlanmasında kazanç 38 bin 780 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesapları üzerinden doğum, askerlik başta olmak üzere borçlanmaya ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

E-devlet uygulaması üzerinden toplam 25 farklı borçlanma türü içinden borçlanma yapılacak sekme seçilerek borçlanma yapılmak istenen tarih aralığı seçiliyor. Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin bildirdiği adrese gönderilmek üzere postaya veriliyor. Borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalara yatırması gerekiyor.



BAĞ-KUR'DA TAMAMI SATIN ALINACAK
BAĞ-KUR kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. İhya işlemi gerçekleşmiş ve borç ödendiyse sonrasında vazgeçilemiyor, ödenen prim de iade edilmiyor. SGK'ya başvurulup da ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutar 3 ay içinde yatırılması durumunda ihya tamamlanıyor. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa iptal ediliyor.

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