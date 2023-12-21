Hesaplı prim borçlanması için son 2 haftaya girildi. Asgari ücret yüzde 50 artarsa borçlanma maliyeti askerlikte 38 bin, doğumda ise 51 bin lira artacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Temmuz'dan bu yana günlük borçlanma tutarı en düşük 143 lira uygulanırken, asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu tutar 214 liraya çıkacak. Bugün itibariyle 103 bin liraya doğum borçlanması yapabilecek bir kadın sigortalı, 1 Ocak 2024'de 154 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak.

Yapılacak ödeme 51 bin lira artacak. Askerlik borçlanması (18 ay) 77 bin 220 lirayken, 1 Ocak itibariyle ödenecek tutar yüzde 50 artış tahminine göre 116 bin liraya yaklaşacak. Askerlik borçlanmasında kazanç 38 bin 780 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesapları üzerinden doğum, askerlik başta olmak üzere borçlanmaya ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

E-devlet uygulaması üzerinden toplam 25 farklı borçlanma türü içinden borçlanma yapılacak sekme seçilerek borçlanma yapılmak istenen tarih aralığı seçiliyor. Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin bildirdiği adrese gönderilmek üzere postaya veriliyor. Borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalara yatırması gerekiyor.





BAĞ-KUR'DA TAMAMI SATIN ALINACAK

BAĞ-KUR kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. İhya işlemi gerçekleşmiş ve borç ödendiyse sonrasında vazgeçilemiyor, ödenen prim de iade edilmiyor. SGK'ya başvurulup da ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutar 3 ay içinde yatırılması durumunda ihya tamamlanıyor. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa iptal ediliyor.

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