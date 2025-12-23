PODCAST CANLI YAYIN
2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı açıklandı!

2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 27'lik artışla 28 Bin 75 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Manisa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı! 1 ölü 1 yaralı
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

