2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı açıklandı!
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 19:04
2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 27'lik artışla 28 Bin 75 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
