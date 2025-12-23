PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Ekonomi Videoları
Asgari ücrette gözler bu akşamda! 3. toplantı saat 18.00’de!
Asgari ücrette gözler bu akşamda! 3. toplantı saat 18.00’de!
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 14:49
Abone Ol
Yazı Boyutu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Toplantıda tarafların zam oranına ilişkin değerlendirmelerini sürdürmesi bekleniyor.
Bunlar da Var
01:18
Manisa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı! 1 ölü 1 yaralı
22.12.2025
Pazartesi
03:58
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
22.12.2025
Pazartesi
05:32
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
22.12.2025
Pazartesi
02:51
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
22.12.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN