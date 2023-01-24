EYT'LİLER DİKKAT! EYT'de kredili emeklilik! Tarihin en büyük yapılandırma paketinde EYT prim borçları da var!

Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme Meclis yolunda. Hem takvime hem içeriğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar gelirken, Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yapılandırma müjdesi de pek çok EYT'liye rahat nefes aldıracak.

BU HAFTA GELEBİLİR

Bakan Bilgin EYT'lilerin merak ettiği takvime ilişkin bilgi verdi, düzenlemenin bu hafta TBMM'ye gelmesinin beklendiğini söyledi. Bilgin, "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar" dedi.

İÇERİK DEĞİŞİYOR MU?

"İçerikte bir şey değişir mi?" sorusuna Bilgin, "Değişmez" karşılığını verdi. Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" diye konuştu.

'BORÇLANMA İÇİNDE DEĞİL'

Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.

NELER SAĞLANACAK?

Yapılandırma düzenlemesiyle prim borcu olan Bağ-Kur'lular bunları yapılandırabilecek. Bu borçların cezaları kaldırılacak. Prim borcu olan Bağ-Kur'lular bunları yapılandırma kapsamında kolayca ödeyebilecek.Bu kişiler EYT kapsamındaysa ve yapılandırmayla borçlarını ödediğinde emekli olabiliyorsa, bunu kapatır kapatmaz kendisine emeklilik yolu açılacak.Yine yapılandırma düzenlemesiyle ödenmeyen prim borçlarının silinmesi ve bu sürelere ait hizmet süresinin dondurulması da gündemde. Önceki yapılandırma yasalarında bu yönde bir düzenleme yapılmıştı. Aynı imkan sağlanırsa prim borcu nedeniyle emekli olamayacak bazı EYT'lilere kolaylık sağlanmış olacak.Emeklilik için prim borcunun olduğu sürelere ihtiyacı bulunmayanlar, bu imkandan yararlanacak. EYT'liler borcu silinip hizmet süreleri dondurulduğunda eğer emeklilik için diğer primleri yetiyorsa emeklilik başvurusu yapabilecek. Bu imkan, düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesiyle belli olacak.Ayrıca mevzuatımıza göre daha önce prim borcu silinirken dondurulan hizmet süreleri olanların ihya imkanı bulunuyor. Yapılandırma düzenlemesinin kapsamına bunun da alınması bekleniyor. Eğer geçmiş yapılandırma yasalarındaki gibi bir imkan sağlanırsa, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek.BİLGİN'İN SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bakan Bilgin'in yapılandırma düzenlemesinden bahsederken söylediği sözlere gelince. Düzenleme kapsamında prim borcu olanlara ya da ihya edilecek dondurulmuş hizmet süreleri olanlara bunları yapılandırma kapsamında ödeme imkanı gelirken, bu hakları olmayanların yapılandırmaya başvurarak prim kazanması mümkün olmayacak.

Yapılandırma kanunu eksik prim günü bulunan EYT'lilere bir borçlanma, prim kazanma imkanı sunmayacak. Doğum ve askerlik borçlanması gibi borçlanma hakları bulunanlar, 5510 sayılı Kanunun 41'inci maddesine göre borçlanmalarını yapabilecek.