Devlet ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek veriyor. Bu kapsamda yeni zamlı sosyal yardım paralarının miktarı da belli oldu. 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği ödemelerinde yeni rakamlar açıklandı. Peki, evde bakım maaşlarına kaç TL zam geldi? Dul maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tüm ödemelere dair merak edilenler...

Memur maaş katsayısında yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla oluşacak yüzde 17.55'lik artışa göre sosyal yardım ödemeleri şöyle değişecek:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında "Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdık. Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi." ifadelerine yer verdi.Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükseldi.65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabilecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 4 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 bin 97 liraya çıkacak.Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı.Hane içinde kişi başı gelirin artık 5 bin 671 lira 20 kuruş yerine 7 bin 601 lira 55 kuruştan az olması gerekiyor.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 liradan bin 874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselecek.Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanacak.

HASTALARA NAKDİ YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 4 bin 336 lira tutarındaki yardım da 5 bin 97 liraya ulaşacak.Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 5 bin 697 lira alabilecek.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak.

Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 liraya çıkacak.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 648 liradan bin 937 liraya yükselecek.

DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Ölüm aylıklarına da SSK ve Bağ- Kur'dan bağlanmışsa yüzde 19.77, Emekli Sandığı'ndan bağlanmışsa yüzde 17.55 artış yansıtılacak. En az 7 bin 500 lira emekli aylığı ödemesi düzenlemesi kapsamında yüzde 50 hissesi olan dul eşe 3 bin 750, yüzde 75 hissesi olana 5 bin 625, yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.