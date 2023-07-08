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EYT'lilere zam yok mu? Emekli zammı eyt'lileri kapsıyor mu? Eyt'liler yüzde 25 zamdan faydalanacak mı?

EYT'lilere zam yok mu? Emekli zammı eyt'lileri kapsıyor mu? Eyt'liler yüzde 25 zamdan faydalanacak mı?
08.07.2023 16:04

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MEMUR VE EMEKLİYE ZAM...

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Peki; EYT'lilere zam yok mu? Emekli zammı eyt'lileri kapsıyor mu? Eyt'liler yüzde 25 zamdan faydalanacak mı? İşte detaylar...

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Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Peki; EYT'lilere zam yok mu? Emekli zammı eyt'lileri kapsıyor mu? Eyt'liler yüzde 25 zamdan faydalanacak mı? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuyu değerlendirdi.

''Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan bir refah payının gelme ihtimalini değerlendirmiştik. Bunun yüzde 25 oranında olduğunu gördük. Mevcut toplu sözleşmenin ve yasanın öngördüğünden bir miktar daha artış yapıldı. SSK ve Bağkur emeklilerinde yüzde 5,23'e yaklaşık tekabül ediyor refah payı anlamında. Memur emeklilerinde ise yüzde 7,45'lik bir artışa tekabül ediyor. Her ne kadar memurlar ile ilgili verilen teklifte yüzde 6,34 yazıyor bunun nedeni yüzde 17,34'ün üzerine yüzde 6,34 yansıyacak. Dolayısıyla bu da memur emeklilerinde yüzde 25'lik artışa tekabül edecek. Orada bir eksiklik yok.''

EYT'lilerin maaş artışından yararlanamayacağı iddiası

''EYT'liler de bu verilen ilave artıştan yani yüzde 25'e yükseltilen artıştan her şekilde yararlanacaklar. Sosyal medya mecralarında dünden beri çok yoğun olarak kanun teklifinin verilen komisyondaki önergedeki tekliflerden sanki olmayacağı gibi ifade ediliyor. 5510 sayılı kanunumuzun 29. maddesinde yaşlılık aylığı dediğimiz yani kamuoyunda emekli aylığı olarak bilinen yaşlılık aylığının hesaplanmasında orada anlatılır ve sonunda denir ki; Yılın ilk 6 ayında emekli olanlar ocak ayında yapılacak artıştan, yılın ikinci yarısı yani temmuz ve aralık ayına kadar olan dönemde emekli olanlar da hem ocak zammı tutarında, ocak zammına ilaveten de temmuz artışlarından yararlanır diyor.

Dolayısıyla bu çok net şekilde kanunda bu yapılacak artıştan her durumda emekli olanlar bu ilave artıştan yararlanacak. Kaldı ki, verilen teklife baktığımızda geçici maddenin b fıkrasında 2023 yılında emekli olacakların da bu artıştan faydalanacağı ifade ediliyor.''

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