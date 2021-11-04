Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Müjdeler vatandaşın cebine yansıyacak!

Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerjide yaşanan sıkıntıları hane halkına en az yansıtan ülkelerden biri olduğunu belirten Dönmez, "Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi." dedi. Yüzde 52'lik yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı kurulu gücün birçok ülkeden iyi olduğunun altını çizen Dönmez, "Avrupa'da 5, dünyada 12'nciyiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili de konuşan Dönmez, "Hem devletin hem de vatandaşın kasasına yansıyacak" ifadelerini kullandı.