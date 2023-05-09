700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerinin ücretlerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imza töreninde konuştu

Bu protokolle yaklaşık 700 bin kamu işçisinin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesinin belirlendiğine dikkati çeken Erdoğan, protokolün, kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçileri kapsadığını anlattı.

Erdoğan, "Bu işçilerimizden 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, doğal gazcılarımıza, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarmacılarımıza, il özel idaresi çalışanlarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz de devletimiz de onların bu gayretini asla unutmamıştır, unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

"EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ ÜCRETİ 15 BİN LİRAYA ÇIKIYOR"

Başkan Erdoğan, imzalanan protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirlendiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle refah payı dahil, ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece, en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Ayrıca, gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek, ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"ÖNCELİĞİMİZ HEP ÇALIŞANLARIMIZI KORUMAK OLDU"

Başkan Erdoğan, Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her bir ferdiyle paylaşacak politikalar uyguladıklarını belirterek, "Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde dahi, bu yaklaşıma, çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere, her alanda bağlı kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Kovid-19 salgınında küresel üretim ve tedarik zincirleri çökerken, Türkiye'de sağladıkları desteklerle sanayi ve ticareti ayakta tuttuklarını, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkeyi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz."

"REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK YENİ DÜZENLEMELER DE YAPACAĞIZ"

Doğal gazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşülecek olmasının bunlardan biri olduğuna dikkati çeken Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deprem felaketinin ekonomimizin üzerine bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye, hamdolsun, tüm bu yüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır. Bu çerçevede, enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına, bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.

Temmuz ayı için, bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek bizim boynumuzun borcudur."

Erdoğan, "Milletimiz şundan emin olsun. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz ve şu ana kadar da ezdirmedik. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, milletimizin tüm ihtiyaçlarını nasıl biz karşıladıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, kamu işçileri toplu iş sözleşmesinin tüm taraflara hayırlı olmasını diledi.

İmza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 9, 2023





BİR MÜJDE DE MEMURLARA

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak." ifadelerini kullandı.

"TOPLU SÖZLEŞMELERDE BELLİ AŞAMAYA GELDİK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli sendikacılar değerli basın mensupları demokratik sistemin en önemli müesseselerinden biri bildiğiniz gibi toplu sözleşme müessesidir. Toplu sözleşme ülkede serbestçe işliyorsa işçiler ve işverenler toplu pazarlığı özgür iradeleri ile gerçekleştiriyorsalar demokrasinin işleyişi sağlıklı demektir.

Asgari ücret, toplu sözleşmeler, emeklilerle ilgili düzenlemeler, memur maaşları ile ilgili ocak ayında yaptığımız enflasyon artı refah payı gibi bütün düzenlemeler Türkiye'de demokratik sistemin temellerinin sağlamlaşması konusunda önemli adımlar niteliğindedir. Bugün 700 bini aşkın kamu işçisi için bir araya gelip sürdürdüğümüz toplu sözleşmelerde belli aşamaya geldik. Cumhurbaşkanımıza arz ettik, Başkanlık sisteminin etkinliğini değerlendiren bir uygulamayı bugün bir karar olarak açıklayacaklardır.

700 bin kardeşimizi 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayeden yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluşlar ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor."

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu 700 bin civarındaki kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi süreçleri Türkiye sendikal hareketi endüstri sisteminde olumlu bir seyir izledik. TÜHİS, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ heyetleri toplu sözleşme sürecini barışçıl anlayışla, sosyal diyalog mekanizmalarını en ince ayrıntısına kadar kullanarak önemli bir aşamayı geride bıraktık. Toplu iş sözleşmesi sürecindeki katkıları için başta sayın Cumhurbaşkanımıza, TÜRK-İş ve HAK-İŞ'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu toplu iş sözleşmesi ile geldiğimiz noktaya Cumhurbaşkanımızın insiyatifleri ile ortaya çıkacak tablonun 700 bin kamu işçisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ocak'ın 20'sin başladığımız sözleşme görüşmeleri 2. toplantı yapıyoruz. Bizim adımıza sekreterimize, HAK'-İŞ' genel sekreteri yürütüyor.

700 bin işçi yaklaşık 3 milyon bir aile. Depremden dolayı 1.5 ay ara verdik. Sözleşme görüşmelerini ne TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ uygun görmedik. Biz ücret rakamında ilk 6 ay 15 bin lira istedik. İşveren sendikası 11 bin 500 dediler, sayın Bakanımız 12 bin liraya getirdi.

Basit sıradan 200 metre enerji tepesinde olan işçim benim 11 bin 700 lira para alıyor. Biz refahta birleşelim, yukarıda birleşelim aşağıyı konuşmanın bir anlamı yok. Ben işçinin de, emeklinin de memurun da başkanıyım."

İŞÇİLER NE İSTEMİŞTİ?

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

Toplu sözleşmeyle kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.