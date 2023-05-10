En düşük kamu işçi maaşı belli oldu! Karayolları kadrolu işçi maaşı ne kadar 2023 | Video

Kamu işçilerinin 2 yıllık mali ve sosyal hakları belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zammı açıkladı. Başkan Erdoğan, "Refah payı dahil ücretlere yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz" dedi. Protokole ilişkin bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:

TÜM ÖDEMELER ARTIYOR

"Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile 6 arasında prim ödemesi uygulamasını getiriyoruz. Gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70 artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzce 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz."

EN AZ 18 BİN 500 TL

2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile kamu işçilerinin taban ücretleri brüt 15 bin liraya yükseltildi. Birinci 6 ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. En düşük ücrete yaklaşık 107'ye yakın zam yapıldı. Brüt ücret 21 bin 750 liraya yükselirken, en düşük net ücret 18 bin 500 lirayı geçecek. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam+enflasyon farkı, 3 ve 4'üncü 6 aylar için yüzde 10+enflasyon farkı verilecek. Sözleşmesi 1 Ocak 2023'te başlayan 4 aylık zam farkını alacak.

ENFLASYON VE REFAH PAYI MESAJI

Erdoğan, enflasyonun yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşların gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacaklarını belirterek, "Asgari ücret artışından memur ve emekli zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.





SENDİKALARDAN TEŞEKKÜR

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşmenin demokratik sistemin en önemli müesseselerinden olduğunu belirterek, Başkan Tayyip Erdoğan'ın Türk demokrasisinin gelişmesi konusunda sosyal politika alanında kendilerine verdiği bütün görev ve düzenlemelerin, Türkiye'de demokratik sistemin toplumsal temellerinin sağlamlaşması konusunda önemli adım niteliğinde olduğunu söyledi.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da "Cumhurbaşkanımızın her zaman çalışanlar için ortaya koyduğu kararlı tutumu, 'Çalışanları, işçileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen yaklaşımı burada da ortaya çıkmış, Cumhurbaşkanımız çalışanların sorunlarının çözümü konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir" dedi. Türkİş Başkanı Ergün Atalay da toplu iş sözleşmesi için "700 bine yakın işçinin çoluk çocuğuyla 3 milyonluk bir aileyi ilgilendiriyor" değerlendirmesi yaptı. Atalay, Başkan Erdoğan'a, "İşçilerle ilgili size bir mesele söylediysem hep olumlu baktınız, teşekkür ederim" dedi.

15.000 TL EN DÜŞÜK TABAN İŞÇİ MAAŞI

ÜZERİNE %45 ZAM YAPILARAK BRÜT ÜCRET 21.750 TL GÜNLÜK YEVMİYE 725TL

2.Altıncı Ay %15+ aşan kısmı Enflasyon

3.Altıncı Ay %10+aşan kısmı Enflasyon

4.Altıncı Ay %10+aşan kısmı Enflasyon

Net çıplak maaş ise yüzde 20 vergi dilimine göre 15 bin 957 TL olmuştur. Ek ödemeler hariçtir.

SOSYAL YARDIM 1.595 TL.

EK ÖDEME 3.625 TL.

YEMEK: 94,25 TL.

İKRAMİYE :30+30 (Karayolları bu ikramiyeyi mevcutta alıyor)

GECE ZAMMI %8 (bu maddde de karayollarında mevcut)

%LİK (İŞ -HİZMET-RİSK )PRİMİ OLMAYAN İŞYERLERİNE AYLIK BRÜT ÜCRETİN

%4-%5-%6 PRİM ÖDENECEK

AŞAĞI OLANLAR İSE BUNA ORANLARA TAMAMLANACAK

DİĞER SOSYAL HAKLARA %45 ZAM

KIDEM ZAMMI YILLIK 15 TL