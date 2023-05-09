700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan kamu işçisinin zam oranını açıkladı. Erdoğan, 700 bin kamu işçisinin zam oranı yüzde 45 zam yapıyoruz.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Gerçekten arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bunları bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bu hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim.

Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini onların uzandığı aile, vesaireyi düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık. Tabi bugün kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imza töreni vesile ile milletimizin huzurundayız. Herkes ne açıklanacak bunu bekliyor.

700 bin kardeşimizi 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayeden yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluşlar ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor.

KAMU İŞÇİSİNE YÜZDE 45 ZAM!

Madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, tershanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarıcılarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

İmzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir.

Epeyce ayrıntısı bulunan toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz."

"VERDİĞİMİZ DESTEKLERLE SANAYİMİZİ VE TİCARİMİZİ AYAKTA TUTTUK"

İşçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 prim ödemesi uygulamasını bu sözleşme ile getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70 artışa gidiyoruz. Gece çalışan ücretlerin yüzce 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz.

Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza, hayırlı olmasını özellikle diliyorum. Değerli kardeşlerim hep söylediğimiz gibi Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her ferdi ile paylaşacak politikalar uyguluyoruz. En sıkıntılı dönemde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel Covid salgınında tedarik zincirleri çökerken biz verdiğimiz desteklerle sanayimizi ve ticarimizi ayakta tuttuk.

Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31.5 milyona çıkardık. Seçimin arifesinde ülkemizin içinde geçtiği hassas süreçte üretimi, istihdamı, 81 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz.

Karadeniz gazı, Gabar petrolü gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz.

Deprem felaketinin ekonomimizin üzerinde bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye hamdolsun tüm yüklerin altından kalkabilecek güce ulaşmıştır. Bu çerçevede enflasyonun yol açtığı sıkıntılara karşı refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız.

ASGARİ ÜCRET VE MEMUR ZAMMI HAKKINDA

Asgari ücret artışından memur ve emekli zammına yıl başında gerçekleştirdiğimizi çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar. Onların aklarını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Bu duygularla kamu işçileri toplu iş sözleşmemizin tüm taraflara bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum kalın sağlıcakla."

"TOPLU SÖZLEŞMELERDE BELLİ AŞAMAYA GELDİK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli sendikacılar değerli basın mensupları demokratik sistemin en önemli müesseselerinden biri bildiğiniz gibi toplu sözleşme müessesidir. Toplu sözleşme ülkede serbestçe işliyorsa işçiler ve işverenler toplu pazarlığı özgür iradeleri ile gerçekleştiriyorsalar demokrasinin işleyişi sağlıklı demektir.

Asgari ücret, toplu sözleşmeler, emeklilerle ilgili düzenlemeler, memur maaşları ile ilgili ocak ayında yaptığımız enflasyon artı refah payı gibi bütün düzenlemeler Türkiye'de demokratik sistemin temellerinin sağlamlaşması konusunda önemli adımlar niteliğindedir. Bugün 700 bini aşkın kamu işçisi için bir araya gelip sürdürdüğümüz toplu sözleşmelerde belli aşamaya geldik. Cumhurbaşkanımıza arz ettik, Başkanlık sisteminin etkinliğini değerlendiren bir uygulamayı bugün bir karar olarak açıklayacaklardır.

700 bin kardeşimizi 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayeden yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluşlar ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor."

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu 700 bin civarındaki kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi süreçleri Türkiye sendikal hareketi endüstri sisteminde olumlu bir seyir izledik. TÜHİS, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ heyetleri toplu sözleşme sürecini barışçıl anlayışla, sosyal diyalog mekanizmalarını en ince ayrıntısına kadar kullanarak önemli bir aşamayı geride bıraktık. Toplu iş sözleşmesi sürecindeki katkıları için başta sayın Cumhurbaşkanımıza, TÜRK-İş ve HAK-İŞ'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu toplu iş sözleşmesi ile geldiğimiz noktaya Cumhurbaşkanımızın insiyatifleri ile ortaya çıkacak tablonun 700 bin kamu işçisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ocak'ın 20'sin başladığımız sözleşme görüşmeleri 2. toplantı yapıyoruz. Bizim adımıza sekreterimize, HAK'-İŞ' genel sekreteri yürütüyor.

700 bin işçi yaklaşık 3 milyon bir aile. Depremden dolayı 1.5 ay ara verdik. Sözleşme görüşmelerini ne TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ uygun görmedik. Biz ücret rakamında ilk 6 ay 15 bin lira istedik. İşveren sendikası 11 bin 500 dediler, sayın Bakanımız 12 bin liraya getirdi.

Basit sıradan 200 metre enerji tepesinde olan işçim benim 11 bin 700 lira para alıyor. Biz refahta birleşelim, yukarıda birleşelim aşağıyı konuşmanın bir anlamı yok. Ben işçinin de, emeklinin de memurun da başkanıyım."

İŞÇİLER NE İSTEMİŞTİ?

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

Toplu sözleşmeyle kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.