EMEKLİYE ZAM! 2022 Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte yeni maaşlar...

Son dakika haberleri... Emekliye ve memura zam oranları netleşiyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran belli oldu.

Emekliler ve memurların yıl sonu zammı için tek bir veri kaldı. 4 aylık 6.72 olan oran 5 aylık da 10.48'e yükseldi. Böylece memurların enflasyon farkı almaları kesinleşirken SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı 10,48 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da kesinleşmiş olacak.

MEMURA FARK KESİN

5 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 5 + 7,48 enflasyon farkı ile birlikte 12,48 oldu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyonu da fark olarak alıyor. 5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Bu rakamlara Aralık enflasyonu da eklenecek. Böylece zam oranları artacak. Yıl sonunda bu rakamların artması ve zam oranlarının yüzde 13'ün üzerine çıkması bekleniyor. 2022 yılının ilk zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile kesinleşecek.

Buna göre 2000 lira alan;

SSK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zammı: 2209.6,

Yıl sonu zammı: 2286.6,

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zammı: 2249.6 olması tahmin ediliyor.

10.48'E GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI

14.33'E GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI

12.48'E GÖRE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI