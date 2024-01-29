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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 10:28 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 10:46

Emekliye fark 'zam'anı! 7.500 TL kök aylık 11 bin 193 liraya çıkıyor!

Çalışma Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam farkının bu hafta içinde yatırılacağı mesajı verdi. Kök aylıklar 11.68 puanlık refah payına göre yeniden hesaplanırken, ek ödeme yaklaşık 50 milyar lira olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkları bu hafta hesaplara geçecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilen yasa teklifinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu zam farkını hesaplara yatırmaya başlayacak.

Emeklilere yapılacak ek ödeme yaklaşık 50 milyar lira olacak.

'MEMNUNİYET VAR'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ek zammın bu hafta içinde yatırılacağı mesajını verdi. Emeklilere ek zam öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la toplantı yaptıklarını kaydeden Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize memur emeklileriyle aynı oranda artış yapılması kararı verildi. Önceki gün aday tanıtımındaydım, emeklilerimizin büyük kısmında memnuniyet gördüm. Ben çok olumlu görüyorum" dedi. 2 milyon EYT'linin emekli olduğunu anımsatan Işıkhan, "EYT kapsamında emekli olup çalışmak isteyen, 30 gün içinde özel sektöre dönen çalışanlarımıza destek veriyoruz" diye konuştu.



YENİDEN HESAPLANDI
Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta ek zamları hesaplara aktaracak. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak.

Yine kök aylığı 7 bin 500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656, 15 bin lira olanın 22 bin 387, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR NE OLDU?
SSK'lılarda (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan en düşük emekli aylığı 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım emeklilerinin en düşük kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya yükselirken, bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.

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