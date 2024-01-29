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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 10:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 10:43

7200 Bağkur ne oldu? Bağkur primi 7200 güne düşecek mi? Yeni torba yasa geliyor: Bağ-Kur'lu ve ev kadınına erken emeklilik!

7200 Bağkur ne oldu? Bağkur primi 7200 güne düşecek mi? TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Ev kadınlarına sosyal güvence getirecek Aile Koruma Paketi ile Bağ-Kur prim değişikliği emekliliği öne çekecek. İşte detaylar...

TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisini ev kadınların emekliliği oluştururken, diğerinde ise Bağ- Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak.

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek.

BAĞ-KUR'LUYA 7200 GÜN
Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Yaş şartını tamamlamış ya da EYT'li olan küçük esnaf böylece erken emekli olacak.

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