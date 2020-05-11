Emekliye 5 günde maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını Ramazan Bayramı'ndan önce alacak mı?

11.05.2020 10:34

Emekliler Ramazan Bayramı’na maaşları cepte girecek. Erken maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. Peki, SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını Ramazan Bayramı'ndan önce alacak mı? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...





