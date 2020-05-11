İGDAŞ’tan faturaları yeniden düzenleme açıklaması

EPDK'nın başlattığı soruşturmanın ardından, İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada "Ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Ödenmiş faturalar da abonelerin talebi halinde yeniden düzenlenecek" denildi.
EPDK'nın başlattığı soruşturmanın ardından, İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada "Ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Ödenmiş faturalar da abonelerin talebi halinde yeniden düzenlenecek" denildi.