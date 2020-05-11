RAMAZAN İMSAKİYE
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İGDAŞ’tan faturaları yeniden düzenleme açıklaması

İGDAŞ’tan faturaları yeniden düzenleme açıklaması
11.05.2020 10:35

EPDK'nın başlattığı soruşturmanın ardından, İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada "Ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Ödenmiş faturalar da abonelerin talebi halinde yeniden düzenlenecek" denildi.


EPDK'nın başlattığı soruşturmanın ardından, İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada "Ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Ödenmiş faturalar da abonelerin talebi halinde yeniden düzenlenecek" denildi.
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