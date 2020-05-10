Emekliler, bayram ikramiyesi ile yılda iki kez biner lira ek kazanç elde ediyor. Bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da ödenirken; ikinci ödeme de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.
Emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında ikinci ikramiyeyi alacak. Emeklilere, biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ancak emekliler, ikramiyede artış yapılmasını bekliyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Taleplerde enflasyon güncellemesi öne çıkıyor. Eğer bu hayata geçerse, ikramiyeler her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında artacak.
2019 enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Buna göre, bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesi bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.