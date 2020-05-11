11 Mayıs dolar ne kadar, kaç lira oldu?

11.05.2020 10:24

11 Mayıs Pazartesi dolar ne kadar? Dolar kaç lira oldu? Döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Kovid-19 salgını sonrası dünya piyasaları derinden sarsılırken, para birimlerinde de dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Peki, dolar kuru ne kadar? İşte; 11 Mayıs Dolar/TL son durum!

Dolar ne kadar? 11 Mayıs canlı Dolar Euro kuru vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ekonomik gelişmeleri takip edenler dolar ne kadar kaç lira sorusuna yanıt arıyor. Dolarda geçtiğimiz hafta gündeme oturan hareketler yaşanmış ve tarihi rekor gelmişti. Uluslararası gelişmeler dolar kurunda hızla değişiklik yaşanmasına yol açmıştı. Yeni haftanın ilk gününde ise doların durumu merak ediliyor. Peki, 11 Mayıs dolar ne kadar? Yanıtı haberimizde…

DOLAR EURO NE KADAR?

BORSA İSTANBUL SON DURUM

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.59 artışla 98 bin 419 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.

Dolar, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "negatif faiz" oranına geçmesini fiyatlamaya başlamasıyla güç kaybediyor. Çarşamba günü 1.0795 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, yeniden 1.08 düzeyinin üzerine çıkarak 1.087'yi gördü. ABD para birimi Asya piyasalarında, euro karşısında 1.083 düzeyinde hareket ederken, yen karşısında da 106 düzeyine indi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.0596 lira ve en yüksek 7.1088 lirayı gördükten sonra, 7.08 – 7.09 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6467 lira ve en yüksek 7.7154 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.7662 lira ve en yüksek 8.8381 lirayı gördükten sonra 8.80 – 8.81 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel düzeyde birçok ülkede Covid-19 pandemisi kaynaklı sınırlamalar kalkarken, Asya - Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsaları yeni haftaya yükselişlerle başladı.

Borsaların yükselişinde, Japonya hükümetinin, Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen kesimlere verdiği destekleri artırmak için yeni paket hazırladığı yönündeki haberler de etkili oldu.

Nikke'nin haberine göre, bir süre önce 240 milyar dolarlık bir destek paketini açıklayarak uygulamaya başlayan Japonya, şimdi de yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefine alan bir kamu-özel sektör ortak fonunun oluşturulması için harekete geçti. Habere göre, söz konusu tamamlayıcı kaynak paketi Haziran ortasına kadar hazırlanmış olacak.

Bu gelişmelerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.42, Çin'de de Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.23, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.20 yükseldi. Hong Kong Borsası'nın temel Enedeksi Hang Seng de yüzde 1.97, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.29 percent ve Australya'da S&P/ASX Endeksi yüzde 0.50 yükseldi.

PETROL VE ALTIN DÜŞÜŞTE

Hampetrol fiyatlarında, geçen haftanın son gününde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, havayolu şirketlerine verilecek destek sözleri, Almanya havayolu şirketi Lufthansa'nın 9.0 milyar euroluk istikrar paketiyle desteklenmesinin gündeme gelmesi ve Ford Motor'un Kuzey Amerika'daki üretime yeniden başlayacağını açıklamasıyla başlayan yükseliş, yeni haftanın başında yerini hafif geri çekilmeye bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri negatife çekebileceğine ilişkin beklentilerin desteğinde 1,720 dolar ile yaklaşık iki haftanın en yüksek düzeyine yükselen altın fiyatları da geri çekildi.

Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.81 düşüşle 30.30 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 2.53 düşüşle 25.38 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.22 artışla 15.52 dolar,

- altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,706.73 dolar,

- bakır, yüzde 2.01 artışla 5,280.50 dolar,

- platin, yüzde 0.17 artışla 772.11 dolar,

- paladyum yüzde 2.40 artışla 1,931.50 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 389 liraya, çeyrek altın 639 liraya, Cumhuriyet altını da 2,547 liraya geriledi.