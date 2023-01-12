İşverenlere kıdem tazminatı ödemeleri için verilecek olan 25 milyar TL limitli EYT destek paketinin ayrıntıları belli oldu. İşverenlere 25 milyar TL limitli EYT destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Peki her firma bu destek paketinden faydalanabilecek mi? EYT'li çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri nasıl olacak? Milliyet'te yer alan habere göre, Çok sayıda vatandaşın kıdem tazminatlarını hesaplamaya başladıklarını belirten Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen soruları cevapladı. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"En nihayetinde bu işverenin ödemesi gereken bir tutardır. Kıdem tazminatı işverenin bir maliyetidir. Ancak işverenlerimiz kıdem tazminatını biriktirmediği için tek seferde ödemeleri zor oluyor. Bu işin asıl olanı işverenler her sene bu kıdem tazminatı tutarını çalışan adına ayırmalıdır.

Ama fiiliyatta bu tutarlar ayrılmadığı için işveren emekli olanlara tek seferde bunu veriyor. EYT kapsamında toplu emeklilikler olduğu için işverenlerimiz bu noktada bir hayli zorlanacaklardı.

'KREDİ LİMİTLERİNDEN DÜŞMEYECEK LİMİTİ OLMAYANLAR KREDİ ÇEKEBİLECEK'

Bilindiği üzere enflasyonla beraber işletmelerin önceki senelerdeki aynı miktar malı satmak için daha fazla bir sermaye ihtiyacı doğdu. İşveren bunu ya kendi cebinden karşılayacaktı ya da kredi çekecekti. İşverenlerin büyük bir kesimi kendilerini kredi ile finanse etti.

Tabi kredi ile finanse ederken de kredi limitleri yükseldi. Bu açıdan baktığımızda EYT kapsamında kıdem tazminatı için çekilecek KGF destekli kredide limiti bulunmayanlar dahil kıdem tazminatı için kredi çekebilecektir.

'TEMİNAT OLMASA DA KREDİ ÇEKİLEBİLECEK, BU BÜYÜK BİR AVANTAJ'

Ayrıca kredi garanti fonu bir teminat verecek. Yani işverenin bankalar nezdinde kredi limiti olmasa da, teminatı olmasa da bu krediyi çekebilecektir. Bu büyük bir avantajdır.

"KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEME RİSKİ OLMAYACAK"

Çekilen bu kredi tutarları doğrudan işverenin hesabına değil çalışanın hesabına gidecek. Bu açıdan da işveren tarafından çalışana bir kıdem tazminatı ödememe riski olmayacak. Aslında çalışan ve işveren bu paketten olumlu şekilde faydalanacaktır.

Kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyecektir. Örnek verecek olursak şu anda hesap edilen tutar 100 TL ise işveren eğer kredi çekiyorsa kredi faiz maliyeti ödeyecek. Nakit parası yoksa bu paket kapsamında düşük bir faiz oranına katlanarak ödeyecek. Bu ödenmesi gereken tutarı azaltmıyor. Ödeyemeyecek firmalar için bu ciddi bir avantajdır.

Eğer işveren 100 TL kıdem tazminatı ödeyecekse ve bu 100 TL'si yoksa normal şartlarda bankalara gittiğinde 100 TL için yüzde 12-13'ten faiz kullanarak kredi çekecekti. Ama şu anda devletin açıkladığı KGF ile birlikte yüzde 12-13 değil çok daha düşük bir faiz oranı ile kredi çekebilecektir. Bu açıdan bakarsak da işverenin maliyeti düşmüş durumdadır.

25 MİLYAR TL'LİK KREDİ PAKETİ YETERLİ Mİ?

Toplam işçi sayısı ile beraber iş yerlerinde ne kadarlık bir süre ile çalıştıklarını bilmek gerekiyor. Her bir birey iş yerinde ne kadarlık bir çalışma yaptığını tahmin etmek zordur. Ancak 25 milyar TL'lik bir paket yetmese de devletimiz ekstra bir limit artırımında bulunacaktır diye düşünüyorum."

* TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?

Giydirilmiş brüt ücret ile çalışma süresi çarpılıyor. Çıkan tutardan binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Örneğin son giydirilmiş brüt ücreti 10 bin 500 lira olan ve 12 yıl hizmeti olan çalışana ödenecek tutar şöyle belirleniyor:

Giydirilmiş brüt ücret: 10.500 TL

Çalışma süresi: 12 yıl

Kıdem tazminatı: 12 x 10.500 = 126.000 TL

Damga vergisi: 956,34 TL

Ödenecek tutar: 126.000 – 956,34 =125.043 TL

EYT'LİLERİN BİRİKMİŞ İZİNLERİ NE OLACAK?

Kullanılmayan izinlerin bedelinin iş akdi bittiğinde ödenmesi gerekecek. İzin ücreti, iş akdinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ödenecek.

İzin hakkında zaman aşımı diye bir süre söz konusu değil. Eğer ödeme yapılmazsa iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yargı yoluna gidilmeli. Zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.