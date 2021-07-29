Emeklilik kredisi: Taksit maaştan kesilecek! Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak...

Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürdü. Bu kapsamda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı.



Bu şekilde pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açılırken, yeni bir kolaylık daha devreye alındı. Bu imkanlardan yararlanıp emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayanlara kredi fırsatı sağlandı.



3 BANKADAN KOLAYLIK

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı.



SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacağını söyledi.



36 AY VADE İMKANI

Bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan protokol sayesinde yaklaşık 16 bin 500 kişinin kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuştuğunu anlatan Yılmaz, "Yeni protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda yaklaşık 32 bin sigortalımız bulunmaktadır" dedi.



Yılmaz, 3 bankanın sunduğu kredinin detaylarını da şöyle anlattı: "Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredinin taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek."



KİMLER YARARLANABİLECEK?

■ Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,



■ BAĞ-KUR prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,



■ Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar (tarımda, taksi-dolmuşta çalışanlar),



■ Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,



■ Geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyenler.



13 GÜNDE AYLIK BAŞVURU ARTIYOR

SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, aktif sigortalı sayısının 2006'dan bu yana 14.1 milyondan (yüzde 72 artış) 24.3 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, emekli sayısı yüzde 75 artarak 12.6 milyona çıktı. Emeklilik müracaatında 120 güne varan aylık bağlama süresi 13 güne düşürüldü.



BAŞVURU ARTIYOR

Geçen yıl yürürlüğe giren yapılandırmaya sosyal güvenlik alanında 2.2 milyon kişi başvurarak 101 milyar liralık borcunu yapılandırdı, bugün itibariyle yapılan tahsilat 14.5 milyar liraya ulaştı. Haziran ayında yürürlüğe giren düzenlemenin kapsamı da geniş tutularak Nisan 2021 öncesine ait tüm alacaklar kapsamına alındı.