Emeklilikte yüksek aylık imkanı! Emekli maaşına 3 ayrı hesap! 14.000 TL'ye kadar...

Emeklilikte yüksek aylık imkanı! Her çalışanın hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı devre öneme alınıyor. Her devrede kazançlar farklı yollarla şu zamana kadar güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. İşte o hesaplamalar... 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Para canlı yayında aktardı.