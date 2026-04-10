Çağrı Bey Somali'de sondaja başlıyor

Türkiye'nin enerji filosuna katılan yeni nesil sondaj gemisi Çağrı Bey, Somali açıklarında yürüteceği tarihi görev için Mogadişu'ya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenen karşılama töreniyle, Türk enerji tarihinin yurt dışındaki ilk derin deniz sondaj operasyonu resmen başlatıldı.

Dünyanın En Derin İkinci Kuyusu: Curad-1

Bakan Bayraktar, Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıkta açılacak olan ilk kuyunun adını "Curad-1" olarak duyurdu. Deniz tabanından itibaren 4 bin metreyi aşan bir kazı gerçekleştirileceğini belirten Bayraktar, "Toplamda 7 bin 500 metrelik bir derinliğe ulaşacağız. Bu yönüyle Curad-1, dünyanın en derin ikinci deniz sondajı olacak" ifadelerini kullandı. Bu devasa operasyonun, Somali'nin enerji geleceği için bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Donanma Korumasında 288 Günlük Mesai

53 günlük seyrüseferin ardından bölgeye ulaşan Çağrı Bey'e, operasyon boyunca Altan, Korkut ve Sancar isimli destek gemileri eşlik edecek. Güvenlik önlemleri kapsamında ise Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemileri bölgede enerji filosunu koruma altına aldı. Toplam 500 personelin görev yapacağı sondaj çalışmalarının yaklaşık 288 gün sürmesi planlanıyor.

Türkiye Sondaj Devler Ligine Yükseldi

Bu projenin Türkiye'nin teknolojik ve operasyonel kabiliyetinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Türkiye bugün itibarıyla sınırları dışında da derin deniz sondajı yapan ülkeler ligine yükseliyor" dedi. Oruç Reis gemisinin sismik verileri üzerine inşa edilen bu stratejik hamle, Türkiye-Somali ilişkilerini de stratejik bir boyuta taşıdı.