Haberler Video Ekonomi Videoları BİM-A101-ŞOK-<a href="/index/migros?type=2" class="">Migros</a> ve <a href="/index/carrefoursa?type=2" class="">Carrefoursa</a> ve tüm marketlerde değişiklik! Görenlerin ağzı açık kalabilir!

BİM-A101-ŞOK-Migros ve Carrefoursa ve tüm marketlerde değişiklik! Görenlerin ağzı açık kalabilir!

BİM-A101-ŞOK-Migros ve Carrefoursa ve tüm marketlerde değişiklik! Görenlerin ağzı açık kalabilir!
26.07.2021 17:18 - Son Güncelleme: 26.07.2021 17:18
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Son dakika haberi...Plastik atık ithalatı yapacak işletmeler amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğrultusundan yeni kurallar getirildi. Plastik alış veriş poşetleri, cips-çerez poşetleri gibi atıklarla alakalı bu yasaklar uygulanacak...


Son dakika haberi... BİM-A101-ŞOK-Migros ve Carrefoursa'da artık yasak! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesine göre, atık ithalatı yapacak işletmeler, tesis araştırma raporu alacak. Hazırlanacak raporlarda, ithal edilen plastik atığın temizleme süreçlerine yer verilecek. Plastik alış veriş poşetleri, cips-çerez poşetleri gibi polietilen atıkları ise yasak kapsamında olacak. Güncel belgelere göre yapılan incelemelerde tespit edilen olumsuzluklar, Çevre Kanunu'na göre cezaya tabi olacak. Plastik atıkların tanımlanmasıyla, plastik alışveriş poşetleri, cips-çerez poşetleri gibi polietilen atıkların ithalatı ise yasak kapsamında olacak.

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