Emekliler ne kadar zam alacak, masadaki rakamlar ne? İşte detaylar...

Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77 olarak açıklandı. Memur emeklileri ise yüzde 17.55 zam almaktadır. Bu zam oranları, tüm emekli maaşlarına yansıtılacak ve her ay verilen ek ödemeler de yeni maaşlar üzerinden hesaplanmaya başladı. Bu zam oranlarıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında önemli bir artış görecek. Aynı şekilde, memur emeklileri de zam oranına bağlı olarak maaşlarında artış yaşanacak. İşte, noktası virgülüne hesaplanan yeni maaşlar...