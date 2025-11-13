Yeni yılda maaş artışlarını belirleyecek temel unsur 6 aylık enflasyon farkı olacak.

Merkez Bankası'nın son raporuna göre, yıl sonu için yüzde 31 ila 33 aralığında enflasyon öngörülüyor. Bu tahmine göre, memur ve memur emeklilerine refah payı dahil yaklaşık yüzde 50'ye yakın zam yapılması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Enflasyon Farkı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Eğer enflasyon yüzde 33 civarında gerçekleşirse, bu kesimin maaşlarına da yaklaşık yüzde 37-40 bandında artış yansıyacak.

Uzmanlar, olası refah payı eklenmesiyle bu oranın yüzde 45'in üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor.

Memur Zammı Tüm Maaşları Etkileyecek

Memur maaşlarına yapılacak artış, memur emeklileri, sözleşmeli personel ve kamu çalışanları başta olmak üzere çok sayıda kesimin gelirini doğrudan etkileyecek.

Bu artışla birlikte, asgari ücret ve sosyal yardım ödemeleri için de yeni hesaplamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Ocak 2025'te Gelirlerde Yeni Dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm maaş artışlarını yılın ilk haftasında açıklayacak. Zam oranları netleştiğinde, memur, emekli ve dar gelirli milyonlar için yeni maaş tablosu yürürlüğe girecek.