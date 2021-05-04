RAMAZAN İMSAKİYE
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Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte güncel zamlı maaş listeleri

Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte güncel zamlı maaş listeleri
04.05.2021 09:51
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Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da Temmuz zammını merak ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zamda dün kritik enflasyon verisi açıklandı. 4 aylık enflasyona göre memurlara ve memur emeklilerine Temmuz’da yüzde 3’lük zamma ilaveten yüzde 2.46'lık fark çıktı. Böylece SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi. Peki Temmuz ayında zamlı ikramiye alacak milyonlarca emeklinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memurun 2021 Temmuz zammıyla birlikte güncel maaş listeleri. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.


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