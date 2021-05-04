Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte güncel zamlı maaş listeleri

4 AYDA YÜZDE 5.46

Zamların üzerinden 4 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti. Böylece kümülatif artış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3'lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46'lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları, zammı ve fark oranını tayin edecek. EN