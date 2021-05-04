Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte güncel zamlı maaş listeleri
Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da Temmuz zammını merak ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zamda dün kritik enflasyon verisi açıklandı. 4 aylık enflasyona göre memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 2.46'lık fark çıktı. Böylece SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46'lık zammı garantiledi. Peki Temmuz ayında zamlı ikramiye alacak milyonlarca emeklinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memurun 2021 Temmuz zammıyla birlikte güncel maaş listeleri.
Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Ancak memur ve memur emeklisi, bunun dışında 2 yılda bir toplu sözleşme masasında kararlaştırılan zammı alıyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zammın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor.
2 YILDA BİR SÖZLEŞME
Toplu sözleşme yapılmayan SSK ve Bağkur emeklileri ise ocak ve temmuzda açıklanan son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36'lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.
4 AYDA YÜZDE 5.46
Zamların üzerinden 4 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti. Böylece kümülatif artış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3'lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46'lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları, zammı ve fark oranını tayin edecek. EN
DÜŞÜK AYLIKLAR NE KADAR OLDU?
Toplu sözleşme gereği, temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Mevcut durumda 2.46'lık farkla zammın yüzde 5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 3.988 liraya çıkmış oldu.
İLK ÖDEME 6-7 MAYIS'TA YAPILACAK
Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, memur emeklisi ile Bağkur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu. Emekliler tam kapanmada ikramiyelerini çekmek için kısıtlamadan muaf olacak. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.