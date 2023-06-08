Haberler Ekonomi Videoları Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu
08.06.2023 08:55

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 03:14
Altın piyasasında beklenti ne?
Ekonomi 03:36
Çalışan annelere dev destek!
Ekonomi 02:58
17 ayın en düşük seviyesi!...
Ekonomi 01:47
İlk iş maaşlar kiralar ve...
Ekonomi 02:15
Tarım Kredi 1-15 Haziran 2023...
Ekonomi 02:16
NATO'dan Ankara'ya kritik...
Ekonomi 10:48
Asgari ücrete ne kadar zam...
Ekonomi 02:53
2. el otomobil piyasasında...
Ekonomi 02:34
Maaş bekleyen EYT’liye avans...
Ekonomi 05:01
Yeni asgari ücret ‘zam’anı
Ekonomi 01:09
EYT’liye avans imkanı
Ekonomi 01:54
Gabar'dan heyecanlandıran yeni...

Gözler maaş ve ikramiyelerde! Başkan Erdoğan milyonlarca emekliye müjdeyi verdi. Maaş ve ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce yatacak... Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri için de tarih netleşti... İşte detaylar...

Ekonomi Videoları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracaklarının müjdesini verdi. Maaş ve ikramiyelerin ne zaman yatacağı merakla beklenirken tarih netleşti.

MAAŞ VE İKRAMİYE TAKVİMİ

Yeni dönemin ilk kabinesi emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için takvimi öne çekti.

Emekliler Kurban bayramı öncesi çifte bayram yaşarken, temmuzda da zamlı aylık alacak. Mevcut uygulamada emekli aylıkları tahsis numarasının son hanesine göre yatılıyor.SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28'i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor.Bağ-Kur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9,7.5 olanlara her ayın 25'inde, 3,1 olanlara 26'sında, 8,6,4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde 0 olanlar ise her ayın 26'sında aylık alıyor.

MAAŞ VE İKRAMİYELER 5 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. Sabah'ta yer alan habere görer SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı dikkate alındığında ödeme takviminin de 17 Haziran itibariyle başlaması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira ikramiye yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda yeni bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2 bin lira olarak hesaplara yatacak.

TEMMUZDA DA ZAMLI AYLIK

Emekliler temmuzda da zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.Memur ve memur emeklileri ise yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

SON DAKİKA