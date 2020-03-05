Emekli maaşı promosyonu 2020 ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor? | Banka promosyon ödemeleri 05.03.2020 11:04

Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisinin heyecanla beklediği emekli promosyon ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası ve Garanti Bankası SGK ile anlaşma yaptı. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İlk olarak Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek.

Ziraat Bankası ve Garnti Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor 2020? Milyonlarca emekli banka promosyonlarının ne kadar olacağını merak ediyordu.Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası banka promosyonu için protokolü imzaladı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon 2020 ne zaman yatacak? SGK'yla ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yüzde 66 zamla promosyonu maaşa göre 500, 625, 750 liraya yükseltti. Ardından Garanti de yüzde 166 artış ile 800, bin, bin 200 lira vereceğini duyurdu. Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlara 625 lira, 2500 lira ve üstü maaş alanlara ise 750 lira tutarında ödeme yapılacak. Ödeme işlemi peşin olacak.

İşte yeni taban rakamlar;

1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

2.500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararı alındı.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonda yüzde 166'lık artış gerçekleştirmiş olacak. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

ÜSTÜ DE VERİLEBİLİR

SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, Ziraat Bankası'yla imzalanan protokol töreninde, emeklilere banka promosyonuna ilişkin 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çalışma yapıldığını belirterek, "Ödenecek asgari promosyon tutarlarını belirledik. Bir önceki döneme göre yüzde 66 artış sağlandı. Aylığı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlara 750 lira ödenmesini kararlaştırdık. Bankalar kendi iniyasitifleri ile bu tutarın üzerinde ödeme yapabilecek" dedi.

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şartın maaş aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdünde bulunması olduğunu dile getiren Yılmaz, diğer bankalarla protokollerin de hızla imzalanacağını anlattı.

İLK ÖZEL BANKA GARANTİ

Garanti BBVA da SGK ile imzaladığı yeni protokolle bin 200 liraya varan nakit promosyon ödeyeceğini duyurdu. Böylece promosyonda yüzde 166'lık artış gerçekleşeceğini açıklayan banka, maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 800, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara bin, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara bin 200 lira ödeyecek.

PEŞİN ÖDENECEK

ZİRAAT Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan, belli bir takvim dahilinde bu ödemelerin tamamının yapılacağına değindi. Gülcihan, "Promosyon peşin ödeniyor. 3 yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de taahhütname alınmış, Nisan 2020'de süresi bitiyor. Emekli süre dolduğu anda gelip taahhütnamesini veriyor, bunu mobil uygulamadan da yapabiliyor" dedi.









ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Emekliye 450 TL'lik nakit promosyon yanında bankaya yeni müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

2020 EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ 2100-2500 TL 'YE KADAR ÇIKACAK

Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl bitti. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda.

Yaklaşık 13 milyon emekliye ödenen 'promosyon' uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bankalar, 1 Mart 2017'de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. İkinci promosyonda 'taban'ın ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında devam eden görüşmeler sonrası netleşecek.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Çalışılan her bir yıl etkili

Aylık hesaplanırken önce 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor. Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen 'her bir yıl', emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10'a çıkar.

Son 3,5 yılda tavandan bildir

İster SSK'lı olun ister Bağkurlu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (22 bin 72.50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 700-800 lira artış olabilir.

Hizmet tespit davası açılabilir

İşyerinde sigortanız yapılmadıysa, geç yapıldıysa veya kazancınız gerçek maaşınız üzerinden SGK'ya bildirilmediyse 'hizmet tespit davası' açma hakkınız var. Bu yönde haksızlığa uğrayan çalışanlara daha düşük aylık bağlanıyor.

Ek işi sigorta pirimi

Ek işte çalışan çok ve bunların neredeyse tamamında ikinci iş için sigorta yok. İkinci sigortanın yararsız olduğu düşünülür. Ama ek iş için sigorta primi ödendiğinde SGK'ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor.

İkramiye, prim, kira...

Emekli maaşını belirleyen en büyük etken aylık kazancınız. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı...), bunların da brüt kazanca eklenmesini sağlayın. Baktığınız kişileri belirtin Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınları ekleyin. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.

SSK daha avantajlı

SSK, emeklilikte çoğu zaman daha avantajlı. Bu nedenle Bağkur'dan SSK'ya geçiliyor. Özellikle 2000 öncesi kaydı olan Bağkurlu'ların SSK'ya geçmesi halinde emekli aylığı yüzde 15-20 daha yüksek bağlanıyor.

Yüzde 50 katkı

2.000 TL brüt ücretle çalışan kişi, ek iş olarak da aylık brüt 1.000 TL'lik bir iş yapıyorsa bu, kişinin alacağı emekli aylığını yüzde 50 oranında artıracak anlamına gelir. 500 TL kazançla ek iş yapıyorsa, aynı kişinin aylığı yüzde 25 artacak anlamına gelir. Bu artışlar, ek işin de SGK'ya bildirilmesi halinde mümkün.