Emekli maaş farkları neden yatmadı? Ne zaman ödenecek? SSK VE BAĞKUR aylık ödeme günlerine düzenleme

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün yasalaşması planlanan memur maaşlarına yüzde 2.5 ilave zam yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri yarım kaldı. Görüşmeler sırasında toplantı yeter sayısı bulunamadı. Kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta devam edilirken, bugünkü memur, ayın 17'sinde başlayacak emekli maaş ödemelerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

Hak kaybı olacak mı?

Yasa teklifine göre, memura ve memur emeklilerine yüzde 2.5 ilave zam, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkartılmasına ilişkin düzenleme de Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. Bu nedenle bir kayıp olmayacak. Rutin zamlar maaşlarla ödenirken, ek zamlar ile oluşan farklar daha sonra yatırılacak.

Memur maaşları nasıl yatırılacak?

Bugün maaşlar yüzde 27.9 zamlı (yüzde 5 Ocak zammı ve enflasyon farkı) olarak hesaplara yatırılacak. Ayrıca 14 günlük zam farkları da ödenecek.

Yüzde 2.5 zam ne zaman ödenir?

Kanunun çıkmasının ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak. Böylece memura Ocak'ta yapılan zam yüzde 30.95'e ulaşacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne zaman ve ne kadar zamlı yatırılacak?

SSK'lıların aylıkları 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur'luların aylıkları da 25-28 Ocak'ta yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur'lular aylıklarını yüzde 25.47 zamlı alacak. Ödemeyi 2 bin 500 liraya tamamlama uygulaması ise yasa çıkar çıkmaz olacak.

2 bin 500 lira düzenlemesi nasıl uygulanacak?

Yüzde 25.47 zam sonrası maaşları 2 bin 500 liranın altında kalanlara yasanın çıkmasının ardından fark ödemesi yapılacak.

Örneğin; maaşı ek ödeme dahil bin 500 lira olan emekliye maaş alma gününde yüzde 25.47 zamlı maaşı olan bin 882 lira 5 kuruş yatırılacak. 2 bin 500 lira düzenlemesi yürürlüğe girince de 617,95 lira ilave ödeme yapılacak. Böylece Ocak kazancı 2 bin 500 liraya tamamlanmış olacak.

YARGITAY'DAN EMEKLİLİK KARARI

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi birden fazla statüye tabi çalışması olanlar hizmet birleştirmesi yapabiliyor. Hizmet süresi tek bir statüden emekli olmaya yetmeyenler için avantaj sağlayan bu durum, bazılarının ise emekliliğini geciktiriyor. Yargıtay, hizmet süresi tek statüden emekli olmaya yetenleri ilgilendiren bir karar verdi. Kararda, "Bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, diğer kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla zorunluluk bulunmamaktadır" denildi.

Milyonlarca memur, SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Zam ve ek iyileştirmeler bu ay aylıklara yansıtılacak. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

Mevcut aylığı 4.016 lira olan emeklinin ocakta zamlı aylığı 5.259 TL, 210 liralık ek ödemeyle birlikte eline geçecek toplam aylık 5.470 TL'ye çıkacak. Emekli aylığı 4.321 TL olan 172 lira, 4.748 TL olan 189 lira, 5.583 TL olan 223 lira, 6.155 TL olan 246 lira ek ödeme alacak.

AYLIĞIN YÜZDE 4'Ü EK ÖDEME

Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.

DİLEKÇE VERENLER

SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak.

Memur emeklileri yüzde 2.5'luk farkı ise yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'ten geçeceği için gelecek ay alacak. Ocak ayının ilk haftası emeklilik dilekçesini veren de yapılan zamlardan yararlanacak.

Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 25.5, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak.

HAFTA SONU DA ALINABİLECEK

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.

Aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi ödenmekteydi.

SGK'DAN GSS ÇAĞRISI

Sabah'ta yer alan habere göre, SGK, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, düşük gelirli vatandaşların, ayda 150.12 TL Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduklarına sağlık hizmeti verileceğini belirtti.