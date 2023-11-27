Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu.

Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar.

İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

HAFTAYA MECLİS'TE

Söz konusu yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi sonrası yasalaşma süreci sonrasında emeklilerin 5 bin liralık ödemelerinin Aralık ayı içinde yapılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomotik olarak yatırılıyor. bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

YASA HAZIRLANIYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu. Söz konusu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

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