SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 16:42 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 17:04

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çalışanlara 5.000 lira ikramiye ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çalışanlara 5.000 lira ikramiye ne zaman verilecek? Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Erdoğan’ın onayının ardından da Resmi Gazete’de yayımlanarak ödenecek. İşte detaylar...

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurul'da, teklif için 8 Aralık Cuma günü de mesai yapılması planlanıyor.

ERDOĞAN ONAYLAYACAK
Teklif, Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından onay için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onaylaması sonrasında da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.



4.7 MİLYON KİŞİ ALACAK
Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ödeme takvimini duyurup, çalışan emeklilere 5'er bin lira ikramiye ödemesini gerçekleştirecek. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak. Bu ay yapılacak ödemeden yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli yararlanacak.

SIRADAKİ VİDEO
TÜİK Kasım ayı enflasyonunu açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: ''Cesaret verici!''
04.12.2023Pazartesi
Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte detaylar…
04.12.2023Pazartesi
Memur ve emeklilerin gözü kasım enflasyonunda! İşte detaylar…
04.12.2023Pazartesi
2024’te asgari ücret ne kadar olacak? Hangi formüller gündemde? İşte detaylar…
02.12.2023Cumartesi
Asgari Ücret Açıklaması: 2024 yılında ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! | SON DAKİKA FLAŞ HABERLER
02.12.2023Cumartesi
Bunlar da Var
Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte detaylar… 19:14
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
04.12.2023Pazartesi
BURSA DEPREM ANI İZLE! 4 ARALIK 00:43
BURSA DEPREM ANI İZLE! (4 ARALIK)
04.12.2023Pazartesi
Son dakika Mudanya deprem 01:19
Son dakika Mudanya deprem
04.12.2023Pazartesi
SON DAKİKA: İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi 05:02
İstanbul’da deprem!
04.12.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA