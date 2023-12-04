Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çalışanlara 5.000 lira ikramiye ne zaman verilecek?

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurul'da, teklif için 8 Aralık Cuma günü de mesai yapılması planlanıyor.

ERDOĞAN ONAYLAYACAK

Teklif, Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından onay için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onaylaması sonrasında da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.





4.7 MİLYON KİŞİ ALACAK

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ödeme takvimini duyurup, çalışan emeklilere 5'er bin lira ikramiye ödemesini gerçekleştirecek. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak. Bu ay yapılacak ödemeden yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli yararlanacak.