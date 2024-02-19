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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024, 12:13 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024, 12:13

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ödemeler nasıl değişti? Kim, ne kadar alacak?

Bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaran teklif, yarın Meclis’te görüşülmeye başlıyor. Peki; Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ödemeler nasıl değişti? Kim, ne kadar alacak? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı. İşte haberin detayları...

Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ikramiye tutarını açıklamasının ardından artışa yönelik düzenleme 8. Yargı Paketi'ne eklenerek TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

KOMİSYONA GELİYOR
TBMM Adalet Komisyonu, yarın toplanarak 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak. Ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekliler, ilk zamlı ikramiyeyi Nisan ayının başında, Ramazan Bayramı'ndan önce alacak. 3 bin lira tutarındaki ikinci ikramiye de Kurban Bayramı öncesinde, Haziran ayında yatırılacak.

Emeklilere 3'er bin lira verilirken, dul ve yetimler hisseleri oranında, iki aylık birden alanlar en yüksek ödeme sağlayacak dosya üzerinden ikramiye alacak. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanların ikramiyesi ise iş göremezlik ödeneği oranı üzerinden hesaplanacak.

Aylık oranı yüzde 75 olan bayram başına 2 bin 250, yüzde 50 olan bin 500, yüzde 25 olan 750 lira ödeme alacak.

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