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Ehliyet ve pasaport harçları 2021'de ne kadar olacak? Trafik cezaları 2021'de ne kadar olacak

Ehliyet ve pasaport harçları 2021'de ne kadar olacak? Trafik cezaları 2021'de ne kadar olacak
28.11.2020 18:09
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Son dakika: 2021 yılında ehliyet, pasaport harçları ne kadar olacak? 2021'de trafik cezaları ne kadar olacak? İşte 2021 yılında pasaport, ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezaları tutarları...


Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 için yeniden değerleme oranını yüzde 9,11 olarak belirledi.

Buna göre vergi, harç ve cezalarda bu oranda artış yaşanacak.

İşte 2021 yılında geçerli ehliyet, pasaport harcı ve trafik cezası tutarları...

2021 pasaport harçları
6 aylık 227 lira, 1 yıllık 332 lira, 2 yıllık 542 lira, 3 yıllık 770 lira, 4 yıldan fazla bin 85 lira

2021 ehliyet harçları
A sınıfı 272 lira, B sınıfı 820 lira, diğer bin 368 lira

2021 trafik cezaları
Kırmızı ışıkta geçme 314 lira, hız sınırı aşma -%30 314 lira, hız sınırı aşma %30 üzeri 652 lira, alkollü araç kullanma (ilk) bin 400 lira, alkollü araç kullanma (ikinci defa) bin 679 lira, emniyet kemeri kullanmama 144 lira, yasak yere park 144 lira

2021 motorlu taşıtlar vergisi
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler

1301-1600 cc arası 1-3 yaş

(2020 yılı matrahları)

51 bin 800 TL'yi aşmayanlar bin 831 lira, 51 bin 800 TL- 90 bin 800 TL arası 2 bin 14 lira, 90 bin 800 TL'yi aşanlar 2 bin 197 lira

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