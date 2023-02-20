Depremzede kira yardımı başvurusu ve Taşınma yardımı başvurusu nereye yapılacak? Destek ödemesi yararlanma şartları neler?

İçişleri Bakanlığı, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sorular ve cevapları paylaşıldı.

Sıkça sorulan 7 soru ve yanıtları şöyle:

1- Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?

Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.

Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilmektedir.

2- Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

3- Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.

4- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları il valiliklerince alınacaktır.

5- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgah doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanmaktadır.

6- Barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.

7- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için barınma desteği ödemesi yapılabilir mi?

Afetzedenin sadece fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için barınma desteği yapılmaktadır.





10 BİN TL DESTEKTEN NASIL YARARLANILACAK?

AFAD evleri hasar gören vatandaşlara ilk etapta acil ihtiyaçları için 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi yapıyor. Bu ödemeleri için e-Devlet'ten başvuru koşulu bulunmuyor. Ödemeler; AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yatırılıyor.

ÖDEME NASIL ALINACAK?

Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı olmayanların da TC numaralarına yapılıyor.





BARINMA DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracılara AFAD tarafından verilecek.



BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Afetzede Barınma Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Depremzedeler, e-Devlet üzerinden arama bölümüne 'Afetzede Barınma Desteği başvurusu' yazarak bu süreçten yararlanabilecek





İKAMET ADRESİMİN BAŞKA YERDE OLMASI DURUMUNDA DESTEK ÖDEMESİ ALABİLİR MİYİM?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere barınma desteği yapılacak. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler gerçekleştirilecek.





BARINMA DESTEĞİ ALMAM İÇİN HERHANGİ BİR BANKADAN HESAP AÇMAM GEREKİYOR MU?

Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.



KİRACIYIM, KİRA KONTRATIM YOK, BARINMA DESTEĞİ ALABİLECEK MİYİM?

Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edilecek ve barınma desteğinden faydalanabilecek.

HASAR TESPİTİ YAPILIRKEN KONUTUMA GİRİLEMEDİĞİNDEN BARINMA DESTEĞİ YARDIMINI NASIL ALABİLİRİM?

Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerinin tespitine göre ödeme yapılacak.





HENÜZ HESABIMA PARA YATMADI, NE YAPABİLİRİM?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa T.C. kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na yatırılacak.





Şehir değiştirenlerin deprem bölgesine yönelik desteklerden yararlanması konusunda herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet üzerinden veya mahalle, köy muhtarlıkları üzerinden yapılabiliyor.

İŞYERLERİ ZARAR GÖRENLERE HANGİ DESTEKLER VAR?

Esnafın, işyerlerinin kredi borçlarına ödeme kolaylıkları sağlanırken, finansman desteği üzerinde de çalışılıyor. Deprem bölgesine, Kredi Garanti Fonu kefaletli acil destek paketi hayata geçirilecek. Paket kapsamında 10 milyar lira işletme giderleri, 10 milyar lira yatırım, proje desteği kapsamında 20 milyar liralık kredi verilecek. Deprem felaketinden etkilenen ve bu durumunu valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen işletmeler acil destek kredisinden yararlanacak. Kredinin vadesinin ilk yıl ödemesiz olması, 3'er aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gibi kolaylıklar üzerinde duruluyor. Başvuruların da önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK Mİ?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu ilin valiliğince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra, konutları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak.





KİRA YARDIMI VERİLECEK Mİ?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu ilin valiliğince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere toplam 60 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 2 bin lira olmak üzere toplam 24 bin lira kira yardımı yapılacak.





YIKIK/ACİL YIKTIRILACAK/AĞIR HASARLI/ORTA HASARLI KONUTLAR İÇİN YAPILAN BARINMA DESTEĞİ YARDIMI'NIN TAMAMI AFETZEDELERE HEMEN VERİLMEKTE Mİ?

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımında bulunulacak.

KONUTU AĞIR HASARLI OLUP, KONTEYNER TALEBİ BULUNAN AFETZEDELERE BARINMA DESTEĞİ YAPILIYOR MU?

Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak, barınma desteğinde bulunulmayacak.



EBEVEYNİNE AİT KONUTTA İKAMET EDEN EVLİ AFETZEDELER İÇİN BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

Evli afetzedeye, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.





EBEVEYNİNE AİT BİR KONUTTA İKAMET EDEN BOŞANMIŞ AFETZEDELER İÇİN BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR MU?

Boşanmış afetzedeye, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.



EBEVEYNİNE AİT KONUTTA İKAMET EDEN BEKAR AFETZEDELER İÇİN BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMAKTA MIDIR?

Bekar afetzedeye, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.



BİR ÜST EBEVEYNE (DEDE, BABAANNE VB.) AİT KONUTTA İKAMET EDEN AFETZEDELERE BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR MU?

Bu durumdaki afetzedeye, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği ödenecek.





HİSSELİ KONUTLAR İÇİN BARINMA DESTEĞİ YRDIMI YAPILIYOR MU?

Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyor ise konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenecek. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecek.



HASARLI KONUTTA İKAMET EDEN EŞLERDEN HANGİSİNE BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR?

Barınma Desteği ödemesi, konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.





APARTMAN GÖREVLİLERİ İÇİN BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMAKTA MI?

Apartman görevlileri için; bu görevlerini resmi olarak belgelemeleri kaydıyla, konutları yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.





SAHİP OLUNAN BİRDEN FAZLA KONUTUN HER BİRİ İÇİN AYRI AYRI BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILABİLİR Mİ?

Afetzedeye, fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği verilmeyecek.



100 BİN LİRALIK NAKDİ DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Bu destek, depremde yaşamını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek. Hane Başı Destek, Afetzede Barınma Desteği gibi bu destek de AFAD üzerinden sağlanacak.