Depremzede için seferberlik! Yaraları sarmak için yeni paket! Ödemelerde ve yardımlarda kolaylık, üreticilere destek

Asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için seferber olundu. Nakdi destekler için düğmeye basılırken, depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, ihtiyaçların karşılanması için yeni önlemler devreye alındı.







YAZI İSTENMEYECEK

Depremler nedeniyle kamu kurumlarının yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 31 Temmuz'a kadar yapılacak ödemeler için aranmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartına bakılıyor. Deprem kapsamında verilecek acil destek yardımı, kira, taşınma, sosyal güvenlik destekleri başta olmak üzere 31 Temmuz'a kadar kamu kurumlarınca yapılacak ödemelerde 'borcu yoktur' yazısı istenmeyecek.







BANKA BAĞIŞLARI İÇİN KOLAYLIK SAĞLANDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi. Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların AFAD'a olağanüstü hal süresince yapacağı bağış ve yardımlar mevcut sınırlamalara dahil edilmeyecek. Mevcut uygulamada bankaların bir mali yılda yapabileceği bağış miktarı banka özkaynaklarının binde 4'ünü aşamıyordu.







MAZOT, GÜBRE ÖDEMESİ NAKİT VERİLECEK

Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek. Mevcut düzenlemeye göre, mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası'nda bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanıyor ve çiftçilere nakdi ödeme yapılmıyordu.







HAYVAN BAŞINA 500 LİRA

Deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla 6 Şubat- 31 Aralık döneminde bir defaya mahsus yem desteği verilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için hayvan başına (sığır, manda) 500, küçükbaş için hayvan başına (koyun, keçi) 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.







EV SAHİBİNE 60 BİN, KİRACIYA 24 BİN TL

AFAD, konutu Çevre Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını duyurdu. Depremzedeler, e-Devlet üzerinden arama bölümüne "Afetzede Barınma Desteği başvurusu" yazarak bu süreçten yararlanabilecek. Konutu yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak. Afetzede ailelere 12 ay süreyle, ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere 60 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 2 bin lira olmak üzere 24 bin lira kira yardımı verilecek. Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak. Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edilecek ve barınma desteğinden faydalanabilecek. Hazal ATEŞ







GÜVENCE BEDELİ TAHSİL EDİLMEYECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), depremzedelerden elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik yaptırırken, olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli alınmayacağını açıkladı. Doğalgaz aboneliğinde güvence bedeli bin 430 lira olarak uygulanırken, elektrik aboneliğinde ise bu tutar yaklaşık 85 lira. Barış ŞİMŞEK