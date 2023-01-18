Haberler Ekonomi Videoları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Mart ayında neticelenir…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Mart ayında neticelenir…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Mart ayında neticelenir…
18.01.2023 13:02 - Son Güncelleme: 18.01.2023 13:03

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 03:24
SSK, Bağkur 7970 TL, Memura...
Ekonomi 02:10
Fahiş aidat artışlarına...
Ekonomi 02:32
O iki il arasında YHT müjdesi:...
Ekonomi 03:56
EYT’de ilk maaş Mart'ta
Ekonomi 05:21
EYT'yi az farkla kaçıranlar ne...
Ekonomi 40:59
Orta gelirliye konut projesine...
Ekonomi 07:30
EYT şartları neler? 2023 EYT...
Ekonomi 03:22
EYT'de detaylar belli oldu!...
Ekonomi 02:16
Sözleşmeliye kadro komisyondan...
Ekonomi 02:12
EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?...
Ekonomi 03:55
Kıdem tazminatı nasıl...
Ekonomi 01:08
Orta gelirlilere yeni konut...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili mecliste açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında konunun kendilerinden çıktığını belirterek, “Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu meclisin idaresinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA