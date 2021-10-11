Asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücretliler dikkat: Bakan Bilgin açıklama yaptı! Asgari ücret desteği ne kadar?
2022 asgari ücret zammı konusu ile ilgili araştırmalarına başlayan emekli ve memurlar gelecek olan güzel haberleri beklemeye koyuldu. Ocak 2022 asgari ücret zammı amacıyla heyecanlı geri sayım başladı. Asgari ücret ile çalışmakta olan işçiler 2022 senesinde asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak eder oldu. 2021 senesinde asgari ücret %21.56'lık bir artışla brüt 3 bin 577 TL, net olarak ise 2 bin 825 TL olarak gerçekleşmişti. Öte yandan İşverenlere maliyetlerinin azaltılması için sağlanan asgari ücret desteği, istihdamın artırılması yönünde de olumlu katkı sağlıyor.
2022 asgari ücret zammı konusu ile ilgili incelemeler başladı. Memur ve memur emeklisine Temmuz zammı ardından vatandaşlar 2022 senesinde asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını sorgular oldu. Peki, 2022 senesi emekli memur asgari ücret kaç TL olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Türk-İş'in Bölgesel Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Semineri"nde mühim açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmasında asgari ücrete de değinen Bakan Bilgin, önümüzdeki devre asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin tüm sosyal alanları düzenleyeceğini bildirdi.
2022 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam oranları her sene olduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Ancak 2022 asgari ücret zammını belirleyecek olan ilk toplantının tarihi henüz netleşmedi. Şimdi ise milyonlarca işçi ve işveren de 2022 asgari ücret zammı ne kadar olur sorusunun yanıtını aramakta.
2021 AGİ NE KADAR?
Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.
Bekar 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile toplanan görüşme neticesinde asgari ücrete yapılacak olan zam oranı belirleniyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda neticesinde alınan kararla beraber asgari ücret, yeni yılda 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli oluyor.
2022 yılında asgari ücret 3.500 lira olur mu? Bu sorunun cevabı için henüz çok erken. 2022 yılında geçerli olacak rakam Asgari ücret tespit komisyonu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kasım ve aralık aylarından bir araya gelmesi ile belirlenmesi bekleniyor.