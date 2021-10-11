Asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücretliler dikkat: Bakan Bilgin açıklama yaptı! Asgari ücret desteği ne kadar?

2022 asgari ücret zammı konusu ile ilgili incelemeler başladı. Memur ve memur emeklisine Temmuz zammı ardından vatandaşlar 2022 senesinde asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını sorgular oldu. Peki, 2022 senesi emekli memur asgari ücret kaç TL olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Türk-İş'in Bölgesel Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Semineri"nde mühim açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmasında asgari ücrete de değinen Bakan Bilgin, önümüzdeki devre asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin tüm sosyal alanları düzenleyeceğini bildirdi.