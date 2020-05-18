Çalışana çalışmayana 1000 TL 3. faz ödemeleri başladı! İşte başvuru ve sonuç linki...

18.05.2020 11:24

Sosyal destekler kapsamında korona nedeniyle işini kaybedenlere, işsizlere, ihtiyaç sahiplerine ve düşük gelirlilere 3. faz 1000 TL ödemeleri başladı. Başvurular değerlendirilmeye alınırken, uygun görülen kişilere 1000 TL yardım parası ödemesi yapılmaya başlandı. Peki, 1000 liralık sosyal yardım nasıl alınır? Kimler alabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte 3. faz ödemeleri kapsamında 1000 TL destek ödemesi başvuru ve sonuç linki...

Pandemi 1000 TL yardım başvurusu sonucu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda 1000 TL başvuru ve sonuç linki sayfamızda yer alıyor. 1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak. Ücretsiz izin ve işsize de ödenek verilecek. Bin liralık ödemelerde ilk önce 2.1 milyon haneye yardım yapıldı. Bunun ardından ikinci fazda ise 2.3 milyon aileye daha biner lira ödemeler devreye girdi. 1.000 liralık ödemeye hak sahibi olup olmadıklarını merak ediyor. Peki sosyal yardım ödemesi başvuru sonuçları ne zaman? Sosyal yardımdan kimler faydalanabilecek? İşte e-Devlet ile pandemi sonuç sorgulama...

e-DEVLET'TEN SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESE VERİLECEK

Korona nedeniyle işini kaybedenlere , işsizlere , ihtiyaç sahiplerine, düşük gelirlilere 1000 TL ödeme yapılacak.

1000 TL VERİLMEYE BAŞLANDI

1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

1000 TL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

1000 TL başvurusu devam ediyor. İlk başvurularını yapanların sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sonuçlar aşağıdaki linkten sorgulanacak:

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

Yukarıdaki linkte tıklayın ve 1000 TL başvuru sonucunuzu sorgulayın.

1000 TL BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1000 TL nakdi yardım başvurusu aşağıdaki linkten yapılıyor.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

KİMLER BAŞVURACAK?

Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak.

KİMLER ALAMAYACAK?

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.

NASIL BAŞVURULACAK?

TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek

BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?

e-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Torba yasa ile çıkartılan ve ücretsiz izine ayrılanlar ile 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamayanlar için verilecek ödeneklerle ilgili detaylar belli oldu. SGK bununla ilgili bir duyuru yayımlayarak tüm ayrıtları paylaştı. Buna göre işverenler ücretsiz izne ayırdıkları elemanları için ödenek başvurusunu https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar başvuru yapılabilecek. 15 Mart tarihiden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak. Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.

İşsizlik ödeneğine başvurmayanlar için ise "15/03/2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir." deniliyor.

PARAYI ALMANIN ŞARTLARI

a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

ç) SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

KİMLER NASIL HAK KAZANACAK

*İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

*15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

*4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi doğrultusunda daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.