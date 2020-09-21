Borsada yeni sistem 'sade pazar yapısı'

21.09.2020 10:22

Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana 500 bine yakın yeni yerli bireysel yatırımcının geldiği hisse senedi piyasasında derinliğin artırılması, mağduriyetlerin önlenmesi ve etkin bir piyasa işleyişinin sağlanması için tarihi kararlara imza attı. Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonun cezası arttı. Halka açıklık oranı düşük şirketler uyarıldı, pazar yapısı sadeleşti.

Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana 500 bine yakın yeni yerli bireysel yatırımcının geldiği hisse senedi piyasasında derinliğin artırılması, mağduriyetlerin önlenmesi ve etkin bir piyasa işleyişinin sağlanması için tarihi kararlara imza attı.

Pay piyasasının yapısı sadeleştirilerek işlem görme kriterleri yeniden belirlenirken, son dönemde sert fiyat hareketlerinin yaşandığı halka açıklık oranı düşük şirketlere de 1 Ocak 2021'e kadar süre tanındı. Manipülatif işlem yapanlara verilen para cezaları da rekor oranda yükseltildi.

Düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile 1 Ekim'de devreye alınacak. Yıldız Pazar Grup 1 ve Yıldız Pazar Grup 2 Yıldız Pazar olarak, Ana Pazar Grup 1 Ana Pazar olarak ve Ana Pazar Grup 2 Alt Pazar olarak değiştirildi. Gelişen İşletmeler Pazarı Alt Pazar ile birleştirildi. Önceden Gelişen İşletmeler Pazarı'nda tek fiyat sistemiyle işlem gören şirketler artık Alt Pazar'da sürekli müzayede şeklinde işlem görecek.

Aynı zamanda likiditenin sınırlı olabildiği bu pazarda sert fiyat hareketlerine engel olacağı değerlendiren işlem esasları ve bilgilendirme uyarıları kullanılarak yatırımcılara rehberlik yapılacak.

EMİR İPTALİ SADECE YILDIZ PAZAR'DA

Açılış Seansı'nın son 5 dakikasında emir iptali ve bu seansa piyasa emri gönderme imkanı sadece Yıldız Pazar hisselerinde olacak.

Tek fiyat emir toplama süresinde bilgi yayınları sadece Yıldız ve Ana Pazar hisselerinde gerçekleşecek.

Fiyat marjları Yıldız Pazar için yüzde 20, Ana Pazar için yüzde 15 ve diğer pazarlar için yüzde 10 olacak.

Yıldız ve Ana Pazar hisseleri, kredili işlem ve açığa satışa konu olabilecek.



Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı (YİP) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda ( PÖİP) işlem gören hisseler için Brüt Takas uygulanacak.

Yıldız, Ana ve Alt Pazar 'sürekli müzayede'; YİP ve PÖİP ise günde 5 kez 'tek fiyat' ile işlem görecek.