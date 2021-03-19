Haberler Video Ekonomi Videoları Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 19 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 19 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 19 Mart 2021 borsa işlem saatleri!
19.03.2021 10:39
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Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 1.548,53 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile inşaat oldu. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Barkası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası banka hisselerindeki alıcılı seyrin genele yayılamamasıyla BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.550,93 puandan tamamladı. Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 19 Mart 2021 borsa işlem saatleri!


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 1.548,53 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,40 puan ve yüzde 0,15 değer kaybederek 1.548,53 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile inşaat oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Barkası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası banka hisselerindeki alıcılı seyrin genele yayılamamasıyla BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.550,93 puandan tamamladı.

Analistler, tahvil faizlerindeki oynaklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550 ve 1.520 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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